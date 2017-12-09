2017.04 // Тема дня / Анатолий Курицин: Будем работать одной командой - будет результат
автор - Елена Куликова, операторы - Иван Туркин, Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.
Два месяца во главе района. Глава Угличского МР Анатолий Курицин встретился с представителями местных СМИ и ответил на самые актуальные вопросы угличан.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.04 // Тема дня / Анатолий Курицин: Будем работать одной командой – будет результат
- 2017.04 // События / Сергей Дорогань. "Откровение"
- 2017.04 // События / Войди в природу другом!
- 2017.04 // События / Готовы к труду! Готовы к обороне!
- 2017.04 // События / Растёт ли в Угличе виноград?
- 2017.04 // События / Будет в Угличе Вечный огонь
- 2017.03.30 // Зона особого внимания
- 2017.03 // Спортивная панорама