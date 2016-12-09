2016.12 // Тема дня / Огнеопасно! Газ!



автор - Елена Куликова, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.



Безопасность – прежде всего. В этом году в массовом порядке проводятся проверки газового оборудования в многоквартирных домах. Поводом для них стали и участившиеся случаи взрывов бытового газа в масштабах страны, и предписания законов, устанавливающие определённую периодичность проведения данных работ. Важный момент в этом процессе – инициатива самих жителей, которые должны заключить договоры со специализированными организациями.



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