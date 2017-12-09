2017.10 // Спортивная панорама
автор - Роман Желтов, оператор - Иван Бизин, монтаж - Сергей Кучеренко.
В выпуске:
- Финал Открытого Чемпионата Ярославской области по футболу
- Успехи юных баскетболистов на межрегиональных турнирах
- Новая некоммерческая спортивная организация
- Игнат Беляев – бронзовый призёр Первенства России по полиатлону
(0 Голосов)
Новые публикации
- 2017.10 // Спортивная панорама
- 2017.10 // События / Набережная Волги как туристический объект
- 2017.10 // События / День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
- 2017.10 // События / Народ и "Солнечный" едины!
- 2017.10 // События / "Ярославская затея"
- 2017.10 // События / День в пожарной части
- 2017.10 // События / В ДК ремонтируют зал
- 2017.10.26 // Зона особого внимания