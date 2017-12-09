2017.10 // Спортивная панорама

автор - Роман Желтов, оператор - Иван Бизин, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.10 // Спортивная панорама
 2017.10 // Спортивная панорама
 2017.10 // Спортивная панорама

В выпуске:
- Финал Открытого Чемпионата Ярославской области по футболу
- Успехи юных баскетболистов на межрегиональных турнирах
- Новая некоммерческая спортивная организация
- Игнат Беляев – бронзовый призёр Первенства России по полиатлону

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