2017.07 // Спортивная панорама. Дайджест

автор - Роман Желтов, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.07 // Спортивная панорама. Дайджест
 2017.07 // Спортивная панорама. Дайджест
 2017.07 // Спортивная панорама. Дайджест

В выпуске:
- ГТО. Плавание (декабрь, 2016)
- Рождественский Кубок по волейболу на приз Главы УМР (январь, 2017)
- «Лауреат спорта - 2016» (февраль, 2017)
- Угличские хоккеисты завоевали Кубок Надежды НХЛ (март, 2017)
- Андрей Бывальцев – лучший штангист России в своём возрасте (март, 2017)
- Небывалый успех угличских девушек-футболисток (апрель, 2017)

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