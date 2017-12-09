2017.07 // Спортивная панорама. Дайджест
автор - Роман Желтов, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
В выпуске:
- ГТО. Плавание (декабрь, 2016)
- Рождественский Кубок по волейболу на приз Главы УМР (январь, 2017)
- «Лауреат спорта - 2016» (февраль, 2017)
- Угличские хоккеисты завоевали Кубок Надежды НХЛ (март, 2017)
- Андрей Бывальцев – лучший штангист России в своём возрасте (март, 2017)
- Небывалый успех угличских девушек-футболисток (апрель, 2017)
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Углич сегодня | uglich-today.ru
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