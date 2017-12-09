2017.06 // Спортивная панорама
автор - Роман Желтов, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
В выпуске:
- Традиционный туристический слёт
- Единый день сдачи нормативов ВФСК «ГТО»
- Соревнования по лёгкой атлетике
- Начало футбольного сезона
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