2017.04 // Спортивная панорама
автор - Роман Желтов, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
В выпуске:
- Небывалый успех угличских девушек-футболисток
- Чемпионат и Первенство Углича по тайскому боксу
- Единый день ГТО
- Весенний мотокросс
- Итоги Открытого Первенства Угличского МР по волейболу
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