2017.03 // Спортивная панорама
автор - Роман Желтов, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
В выпуске:
- Угличские хоккеисты завоевали Кубок Надежды НХЛ
- Новый сезон сдачи нормативов комплекса ГТО
- Открытое Первенство района по волейболу
- Андрей Бывальцев – лучший штангист России в своём возрасте
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