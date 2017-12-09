2017.02 // Спортивная панорама

автор - Роман Желтов, корреспондент - Оксана Олейникова, операторы - Иван Туркин, Дмитрий Артамонов, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.02 // Спортивная панорама
 2017.02 // Спортивная панорама
 2017.02 // Спортивная панорама

В выпуске:
- Итоги Чемпионата района по шахматам
- «Лауреат спорта - 2016»
- Итоги Открытого Первенства Угличского МР по хоккею
- Борьба за Кубок Надежды
- Юные футболистки – победители соревнований ЦФО
- «Зимние забавы». Мотокросс

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