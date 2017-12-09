2017.01 // Спортивная панорама
автор - Роман Желтов, оператор - Дмитрий Артамонов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В выпуске:
- Рождественский Кубок по волейболу на приз Главы УМР
- Победы юных футболисток
- Хоккейная команда «Чайка» борется за попадание в плей-офф Первенства области среди ветеранов
- В шахматном клубе проходит Чемпионат района
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