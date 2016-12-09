2016.12 // Спортивная панорама
автор - Роман Желтов, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
В выпуске:
- Открытое первенство Углича по самбо
- ГТО. Плавание
- Успехи угличских кудоистов
- Областной хоккей в Угличе
- Победы юных угличан-самбистов
- Преобразился клуб «Мангуст»
(0 Голосов)
Новые публикации
- 2016.12.29 // Зона особого внимания
- 2016.12 // Спортивная панорама
- 2016.12 // События / Заветная мечта – лыжи
- 2016.12 // События / Куда пойти лечиться?
- 2016.12 // События / "Углече Поле" о Заозерье
- 2016.12 // События / Под Новый год открылась ферма
- 2016.12 // ЧАЙ/КОФЕ… / Юлия Кадовбина
- 2016.12 // События / С Новым годом, ТОСы!