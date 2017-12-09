2017.10 // Специальный репортаж / Кукла Маша, кукла Даша...

автор Оксана Олейникова, оператор Иван Бизин, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.10 // Специальный репортаж / Кукла Маша, кукла Даша…
 2017.10 // Специальный репортаж / Кукла Маша, кукла Даша…
 2017.10 // Специальный репортаж / Кукла Маша, кукла Даша…

Знакомьтесь – Лариса Сергеева, интересная женщина и собеседник, рукодельница, поэт и коллекционер, а ещё её можно назвать кукольным врачом. Женщина дарит вторую жизнь старым советским куклам.

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