2017.10 // Специальный репортаж / Кукла Маша, кукла Даша...
автор Оксана Олейникова, оператор Иван Бизин, монтаж - Сергей Кучеренко.
Знакомьтесь – Лариса Сергеева, интересная женщина и собеседник, рукодельница, поэт и коллекционер, а ещё её можно назвать кукольным врачом. Женщина дарит вторую жизнь старым советским куклам.
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