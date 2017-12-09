2017.09 // Специальный репортаж / X историко- патриотический фестиваль "По вехам истории"
автор Елена Куликова, операторы Иван Туркин, Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В сентябре в Отрадновском поселении состоялся X историко-патриотический фестиваль «По вехам истории». Это мероприятие, направленное на патриотическое воспитание школьников и укрепление дружбы между народами России, проходит в течение двух дней в Воронцовском сельском клубе и на поле близ села Ордино. Здесь по версии местных краеведов в XIII веке произошло сражение русских войск с монголо-татарами, предшествующее Ситской битве. Юбилейный фестиваль объединил все свои традиции, сложившиеся за последние годы, и представил участникам новые события из истории родного края. На этот раз организаторы главной темой объявили 100-летие Октябрьской революции.
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