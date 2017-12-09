2017.08 // Специальный репортаж / Престольный праздник в Княжево

автор Марина Стрижова, оператор Иван Бизин, монтаж - Сергей Кучеренко.



10 августа, в день памяти Иконы Смоленской Божией Матери, в храме села Княжево произошло событие, которого давно ждали верующие. В этот день, впервые за 80 лет, здесь прошёл престольный праздник. Как и много десятилетий назад, под сводами храма звучало божественное пение и возносилась молитва.



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