2017.08 // Специальный репортаж / Партнёр Углича - МИИТ

авторы Елена Куликова, Алексей Суслов, оператор Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.



Недавно Углич обрёл нового партнёра в лице Московского государственного университета путей сообщения императора Николая II – МИИТа. Учредителем университета является Министерство российских железных дорог, а его ректор Борис Лёвин сыграл свою роль в возобновлении железнодорожного сообщения Углича с Москвой. На сегодняшний день у Министерства РЖД и МИИТа есть и другие планы на наш город. И, несомненно, этот ВУЗ с богатой историей и огромными возможностями заинтересует и кого-то из будущих выпускников школ.



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