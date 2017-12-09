2017.08 // Специальный репортаж / Партнёр Углича - МИИТ
авторы Елена Куликова, Алексей Суслов, оператор Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
Недавно Углич обрёл нового партнёра в лице Московского государственного университета путей сообщения императора Николая II – МИИТа. Учредителем университета является Министерство российских железных дорог, а его ректор Борис Лёвин сыграл свою роль в возобновлении железнодорожного сообщения Углича с Москвой. На сегодняшний день у Министерства РЖД и МИИТа есть и другие планы на наш город. И, несомненно, этот ВУЗ с богатой историей и огромными возможностями заинтересует и кого-то из будущих выпускников школ.
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