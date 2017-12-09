2017.07 // Специальный репортаж / Велопраздник в немецком посольстве
авторы Олеся Хазинова, оператор Алексей Суслов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В посольстве Германии отметили 200-летие велосипеда. В честь гениального изобретения своего соотечественника немцы устроили зрелищный велосипедный фестиваль.
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