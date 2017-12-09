2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"

авторы Оксана Олейникова, Елена Куликова, оператор Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"
 2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"
 2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"

Обувь, мебель, спецодежда. Пользуясь многими товарами, мы даже не задумываемся, кто их делает и где? Детские кроватки, резиновые сапоги, халаты и фартуки – все эти вещи производят осуждённые в исправительной колонии № 3 города Углича.

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