2017.06 // Специальный репортаж / Англичанин в Заозерье
автор Олеся Хазинова, операторы Иван Туркин, Дмитрий Артамонов, монтаж - Сергей Кучеренко.
У каждого из нас есть место, которое мы любим, место, которое нас вдохновляет, место с уникальным прошлым и особенной атмосферой. Заозерье. Здесь живут истинные патриоты, которые очень дорожат историей села. Мечтают создать здесь туристический Центр, но где найти средства на осуществление этой мечты не знают. Русской стариной заинтересовались в Англии. По инициативе Министерства культуры в Россию приехал директор крупной британской организации «National Trust» Саймон Мюррей. Он побывал и в Заозерье.
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