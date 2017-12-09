2017.03 // Специальный репортаж / Молодые, талантливые, востребованные!
автор Елена Куликова, оператор Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
Молодые, талантливые, востребованные! Студенты Угличского аграрно-политехнического колледжа приняли участие в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Он проходил в Ярославле на территории комбината «Красный Перекоп» с 27 февраля по 3 марта и собрал более 280 студентов из 44 средних профессиональных и высших учебных заведений Ярославской области.
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