2017.03 // Специальный репортаж / Молодые, талантливые, востребованные!

автор Елена Куликова, оператор Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.03 // Специальный репортаж / Молодые, талантливые, востребованные!
 2017.03 // Специальный репортаж / Молодые, талантливые, востребованные!
 2017.03 // Специальный репортаж / Молодые, талантливые, востребованные!

Молодые, талантливые, востребованные! Студенты Угличского аграрно-политехнического колледжа приняли участие в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Он проходил в Ярославле на территории комбината «Красный Перекоп» с 27 февраля по 3 марта и собрал более 280 студентов из 44 средних профессиональных и высших учебных заведений Ярославской области.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Углич сегодня | uglich-today.ru

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.