2017.03 // Специальный репортаж / Идёт по Угличу народная дружина...

автор Елена Куликова, оператор Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.03 // Специальный репортаж / Идёт по Угличу народная дружина…
 2017.03 // Специальный репортаж / Идёт по Угличу народная дружина…
 2017.03 // Специальный репортаж / Идёт по Угличу народная дружина…

С некоторых пор в вечернее время на улицах города стали появляться группы людей с красными повязками. Это вернулись в строй народные дружины. Они активно действовали в советское время, помогая милиции следить за общественным порядком. И вот, тридцать лет спустя, их актуальность вновь была обозначена на государственном уровне.

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