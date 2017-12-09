2017.02 // Специальный репортаж / Будь здоров, капитан Копытёнков!

автор Марина Стрижова, оператор Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.02 // Специальный репортаж / Будь здоров, капитан Копытёнков!
 2017.02 // Специальный репортаж / Будь здоров, капитан Копытёнков!
 2017.02 // Специальный репортаж / Будь здоров, капитан Копытёнков!

«На 83-ем году жизни трудно вспомнить всё, что было. Годы выветрили из памяти многое, что пережито в детстве и юности. Запомнилось в основном то, что забыть нельзя, так как прожито оно в трудности и горе». Этими словами Михаил Петрович Копытёнков начинает книгу своих воспоминаний, написанную в 2011 году. Воспоминаний о своей малой родине, о семье и о самой страшной войне, которая была и остаётся частью его биографии.

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