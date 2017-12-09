2017.02 // Специальный репортаж / Однажды и навсегда...

автор Марина Стрижова, оператор Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.



14 февраля весь мир отмечает самый романтический праздник – День влюблённых. Это прекрасная возможность признаться в любви или ещё раз сказать любимому человеку о своих чувствах. Геннадий Лукич и Наталья Николаевна Митрофановы вместе более полувека. Они встретились студентами во время учёбы в Свердловском горном институте, как говорится – однажды и навсегда.



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