2017.01 // Специальный репортаж / Защищая небо Углича...

авторы: Олеся Хазинова, Марина Стрижова, оператор Дмитрий Артамонов, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.01 // Специальный репортаж / Защищая небо Углича…
 2017.01 // Специальный репортаж / Защищая небо Углича…
 2017.01 // Специальный репортаж / Защищая небо Углича…

Угличская гидроэлектростанция. Немногим известно, что именно она в годы Великой Отечественной войны обеспечивала теплом и светом осаждённую Москву. Для защиты важного объекта от верхнего бьефа до этого места располагались зенитные батареи. Здесь дежурили совсем юные девушки-зенитчицы. Они круглосуточно охраняли небо от налётов вражеской авиации.

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