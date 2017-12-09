2017.01 // Специальный репортаж / Защищая небо Углича...
авторы: Олеся Хазинова, Марина Стрижова, оператор Дмитрий Артамонов, монтаж - Сергей Кучеренко.
Угличская гидроэлектростанция. Немногим известно, что именно она в годы Великой Отечественной войны обеспечивала теплом и светом осаждённую Москву. Для защиты важного объекта от верхнего бьефа до этого места располагались зенитные батареи. Здесь дежурили совсем юные девушки-зенитчицы. Они круглосуточно охраняли небо от налётов вражеской авиации.
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