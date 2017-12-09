2017.11 // События / "Музей в культурном пространстве исторического города"
авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Научная конференция «Музей в культурном пространстве исторического города», которая традиционно проходит в Угличском музее, вновь собрала учёных и исследователей, представителей музеев, высших учебных заведений, краеведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Суздаля, Ярославской, Ивановской, Вологодской областей и республики Коми.
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