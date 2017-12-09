2017.11 // События / Пятьсот голов - под новой крышей
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В деревне Бурмасово, Отрадновского сельского поселения, состоялось открытие модернизированной молочно-товарной фермы на 500 голов. В сопровождении основателя холдинга «АгриВолга» Сергея Бачина обновлённый объект оценили председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и Глава района Анатолий Курицин.
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