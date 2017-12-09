2017.11 // События / День сотрудника органов внутренних дел

авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / День сотрудника органов внутренних дел
 2017.11 // События / День сотрудника органов внутренних дел
 2017.11 // События / День сотрудника органов внутренних дел

10 ноября угличские полицейские принимали поздравления с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел.  Лучшие представители правоохранительных органов были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами.

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