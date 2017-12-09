2017.11 // События / Избран Глава городского поселения

авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / Избран Глава городского поселения
 2017.11 // События / Избран Глава городского поселения
 2017.11 // События / Избран Глава городского поселения

14 ноября на заседании Муниципального Совета избрали Главу Администрации городского поселения Углич. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Светланы Ставицкой.

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