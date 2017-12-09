2017.11 // События / Избран Глава городского поселения
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
14 ноября на заседании Муниципального Совета избрали Главу Администрации городского поселения Углич. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Светланы Ставицкой.
(0 Голосов)
Новые публикации
- 2017.11 // События / Мосты большие и малые
- 2017.11 // События / "Педагог-профессионал – 2017". Итоги
- 2017.11 // События / Избран Глава городского поселения
- 2017.11 // События / День сотрудника органов внутренних дел
- 2017.11 // События / "Ночь искусств"
- 2017.11 // События / Революции посвящается...
- 2017.11 // События / С Юбилеем, "Олимпийский"!
- 2017.11.09 // Зона особого внимания