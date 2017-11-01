2017.11 // События / "Педагог-профессионал - 2017". Итоги

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / "Педагог-профессионал – 2017". Итоги
 2017.11 // События / "Педагог-профессионал – 2017". Итоги
 2017.11 // События / "Педагог-профессионал – 2017". Итоги

Завершил свою работу III Муниципальный конкурс «Педагог-профессионал – 2017». В нём приняли участие 15 педагогов начального, основного и дополнительного образования, стаж которых превышает 15 лет. Состязания проходили в несколько этапов. Участники презентовали свой опыт, проводили мастер-классы и дискутировали о перспективах педагогики.

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