2017.11 // События / Мосты большие и малые
авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Огромный мост, соединяющий два берега реки в мегаполисе, деревянный, заросший зеленью деревенского пруда, и даже сказочный, по которому мчится карета. Именно мосты, маленькие и большие, простые и сложные, стали главным героями полотен, представленных на выставке, открывшейся недавно в Доме дружбы. Для угличских зрителей это первая встреча с художниками Ярославского пленэрного Центра, авторами большинства работ.
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