2017.11 // События / С Юбилеем, "Олимпийский"!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Детский сад «Олимпийский» отметил 35-летний Юбилей. День рождения стал настоящим событием для детей, их родителей, сотрудников и ветеранов дошкольного учреждения.
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