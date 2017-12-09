2017.11 // События / Революции посвящается...

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / Революции посвящается...
 2017.11 // События / Революции посвящается...
 2017.11 // События / Революции посвящается...

Золотой нательный крестик – подарок великой княжны Ольги, дочери последнего русского царя, бережно хранится в семье Тамары Белкиной. Тамара Николаевна – внучка Ивана Седнева, телохранителя юных княжон, пришла на презентацию выставки, открывшейся в выставочном зале Угличского кремля 7 ноября, в Юбилей Октябрьской революции.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112017 Михаил Лабазов
© 20112017 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.