2017.11 // События / Революции посвящается...
авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Золотой нательный крестик – подарок великой княжны Ольги, дочери последнего русского царя, бережно хранится в семье Тамары Белкиной. Тамара Николаевна – внучка Ивана Седнева, телохранителя юных княжон, пришла на презентацию выставки, открывшейся в выставочном зале Угличского кремля 7 ноября, в Юбилей Октябрьской революции.
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