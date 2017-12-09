2017.11 // События / "Ночь искусств"

авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / "Ночь искусств"
 2017.11 // События / "Ночь искусств"
 2017.11 // События / "Ночь искусств"

Любители музыки, живописи и поэзии стали участниками Всероссийской акции «Ночь искусств». 4 ноября выставочный зал ДК превратился в поэтическую площадку, где в уютной и дружеской атмосфере выступили участники клуба «Созвучие-Углич», а также их дети.

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