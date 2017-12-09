2017.11 // События / Стипендии вручили лучшим
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Состоялась церемония вручения стипендий Главы Угличского муниципального района. 2 ноября их обладателями стали 49 школьников – «золотой» фонд Углича, гордость учителей и родителей.
(0 Голосов)
Новые публикации
- 2017.11.09 // Зона особого внимания
- 2017.11 // ЧАЙ/КОФЕ... / Николай Сорокин
- 2017.11 // События / Стипендии вручили лучшим
- 2017.11 // События / Светлая личность и вечные краски
- 2017.11 // События / О безопасности, кредитах, ипотеке…
- 2017.11 // События / Народы Углича едины!
- 2017.11 // События / Осенняя ярмарка в "Умке"
- 2017.11 // События / ГТО: итоги двух лет