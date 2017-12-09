2017.11 // События / Народы Углича едины!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Угличане отметили государственный праздник – День народного единства. Во Дворце культуры собрались представители семи национальностей, проживающих на территории района. Многие пришли целыми семьями.
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