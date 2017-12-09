2017.11 // События / О безопасности, кредитах, ипотеке...
авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В МЦ «Солнечный» состоялось мероприятие в рамках IV Всероссийской Недели сбережений. Она проходит с 30 октября по 5 ноября и является одним из направлений проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности населения. Перед молодёжной аудиторией выступили представители Сберегательного Банка России и Россельхозбанка. В своих презентациях они донесли до слушателей максимальный объём информации.
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