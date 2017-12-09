2017.11 // События / Светлая личность и вечные краски

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / Светлая личность и вечные краски
 2017.11 // События / Светлая личность и вечные краски
 2017.11 // События / Светлая личность и вечные краски

«Бесконечно благодарна за ту тихую радость, которую принесло творчество митрополита Иоанна. Мир, радость и покой души исходит от его картин.» Слова восхищения и благодарности написаны в книге отзывов посетителями выставки «Светлая личность и вечные краски». В связи с приближением 30-летия со дня преставления митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна Вендланда в Угличском кремле впервые прошёл показ его работ.

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