2017.11 // События / ГТО: итоги двух лет

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / ГТО: итоги двух лет
 2017.11 // События / ГТО: итоги двух лет
 2017.11 // События / ГТО: итоги двух лет

Завершается второй год приобщения россиян к физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне!». В прошлом году в нашем городе был создан Центр тестирования по выполнению нормативов среди взрослого населения. На прошедшем в Администрации района совместном заседании Совета по спорту и Координационного Совета по организации поэтапного внедрения комплекса ГТО были озвучены итоги спортивных мероприятий в 2016-2017 годах.

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