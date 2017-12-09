2017.11 // События / Осенняя ярмарка в "Умке"
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Осень – унылая пора, но не для всех. В детских садах проходят зажигательные и зрелищные праздники, посвящённые этому времени года. Дети старшей и подготовительной групп дошкольного учреждения «Умка» встретили красавицу Осень как дорогую гостью: песнями, танцами, стихами и игрой на музыкальных инструментах.
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