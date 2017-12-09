2017.11 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 26 октября 2017 года
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Состоялось очередное заседание Общественной Палаты района. Общественники рассмотрели вопрос о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и из первых уст узнали о состоянии дел в районе и о перспективах его развития. В работе Общественной Палаты принял участие Глава района Анатолий Курицин.
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