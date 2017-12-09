2017.11 // События / Детский садик строится
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В микрорайоне Мирный-2 продолжается строительство детского сада. По поручению Главы региона социально значимый объект находится на особом контроле ведомственных структур. Директор Департамента строительства Ярославской области оценил объём выполненных работ за последний месяц.
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