2017.11 // События / Революция и Углич

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / Революция и Углич
 2017.11 // События / Революция и Углич
 2017.11 // События / Революция и Углич

Октябрьская революция – одно из крупнейших политических событий XX века. В этом году отмечается 100-летие со дня установления советской власти. Об исторических событиях, коснувшихся нашего города, и угличанах, живших в то непростое время, шёл разговор на очередном юбилейном историко-краеведческом заседании в библиотеке имени Сурикова.

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