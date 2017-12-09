2017.11 // События / Не оставайся равнодушным!

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.11 // События / Не оставайся равнодушным!
 2017.11 // События / Не оставайся равнодушным!
 2017.11 // События / Не оставайся равнодушным!

Название приюта для бездомных животных «Дай лапу!» знакомо многим угличанам. Организованная несколько лет назад добровольное общество сегодня уже имеет статус автономной некоммерческой организации. В МЦ «Солнечный» ребятами из волонтёрского отряда «В теме» уже второй год подряд в помощь приюту проводится благотворительная акция «Ярмарка забытых друзей».

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