2017.10 // События / День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В Угличском районе отметили День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На празднике традиционно собрались лучшие представители отрасли. Со сцены звучали заслуженные поздравления. Угличский район сегодня имеет высокие достижения в сельскохозяйственном производстве, его продукция известна за пределами Ярославской области. С этого факта и начал своё поздравление Глава района Анатолий Курицин.
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