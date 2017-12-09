2017.10 // События / Набережная Волги как туристический объект
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Набережная Волги должна стать востребованным туристическим объектом Углича и комфортным местом отдыха для угличан. Эта идея отвечает задачам, которые ставит Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по значительному увеличению туристического потока в регион, и сможет удовлетворить запросы современного туриста.
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