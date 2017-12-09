2017.10 // События / В ДК ремонтируют зал
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В рамках губернаторской Программы «Решаем вместе» продолжается ремонт Угличского Дворца культуры. В настоящее время полным ходом идут работы в театральном зале. Глава района Анатолий Курицин побывал на объекте и встретился с представителями подрядной организации.
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