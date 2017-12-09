2017.10 // События / День в пожарной части

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / День в пожарной части
 2017.10 // События / День в пожарной части
 2017.10 // События / День в пожарной части

Проведение дней открытых дверей стало доброй традицией в пожарно-спасательной части №25 нашего города. В гости к пожарным чаще всего приходят школьники и воспитанники детских садов. Ранней весной – в День пожарной охраны, зимой – в День спасателя, и осенью – в День гражданской обороны. В этом году исполнилось 85 лет со дня основания этой службы. Пожарно-спасательная часть №25 пригласила всех желающих на День открытых дверей, посвящённый знаменательной дате. Наша съёмочная группа побывала на мероприятии и оказалась единственным посетителем.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112017 Михаил Лабазов
© 20112017 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.