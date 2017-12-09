2017.10 // События / День в пожарной части

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.



Проведение дней открытых дверей стало доброй традицией в пожарно-спасательной части №25 нашего города. В гости к пожарным чаще всего приходят школьники и воспитанники детских садов. Ранней весной – в День пожарной охраны, зимой – в День спасателя, и осенью – в День гражданской обороны. В этом году исполнилось 85 лет со дня основания этой службы. Пожарно-спасательная часть №25 пригласила всех желающих на День открытых дверей, посвящённый знаменательной дате. Наша съёмочная группа побывала на мероприятии и оказалась единственным посетителем.



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