2017.10 // События / День в пожарной части
авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Проведение дней открытых дверей стало доброй традицией в пожарно-спасательной части №25 нашего города. В гости к пожарным чаще всего приходят школьники и воспитанники детских садов. Ранней весной – в День пожарной охраны, зимой – в День спасателя, и осенью – в День гражданской обороны. В этом году исполнилось 85 лет со дня основания этой службы. Пожарно-спасательная часть №25 пригласила всех желающих на День открытых дверей, посвящённый знаменательной дате. Наша съёмочная группа побывала на мероприятии и оказалась единственным посетителем.
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