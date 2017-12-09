2017.10 // События / "Ярославская затея"

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / "Ярославская затея"
 2017.10 // События / "Ярославская затея"
 2017.10 // События / "Ярославская затея"

Настоящий праздник здоровья, радости и силы духа прошёл в Угличском физкультурно-оздоровительном комплексе. Показать свой спортивный талант собрались члены первичных отделений Ярославской областной организации Всероссийского общества инвалидов – из Некоуза, Брейтово, Большого села, Борисоглеба, Переславля и, конечно, Углича. Межрайонный этап областного культурно-спортивного фестиваля «Ярославская затея» прошёл на угличской земле впервые.

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