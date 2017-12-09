2017.10 // События / Народ и "Солнечный" едины!

авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / Народ и "Солнечный" едины!
 2017.10 // События / Народ и "Солнечный" едины!
 2017.10 // События / Народ и "Солнечный" едины!

День открытых дверей в стиле советского времени прошёл в МЦ «Солнечный». Девиз праздника – «Без прошлого нет будущего». При входе гости сразу попадали в буфет, где им предлагали лимонад с бутербродом, а затем в фотоателье с атрибутами 70-80 годов прошлого века. Главная цель – показать различия и схожесть советской и современной молодёжи.

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