2017.10 // События / "Ярославский Управдом" в Угличе
авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В Угличе состоялся выездной Форум «Ярославский Управдом». Это новая форма работы, инициированная главой региона Дмитрием Мироновым. Цель – наведение порядка в управлении многоквартирными домами.
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