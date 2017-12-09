2017.10 // События / Две пятёрки в Юбилее!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Средняя школа № 4 отметила 55-летний юбилей. Среди гостей праздника – представители Правительства области, районной и городской администраций, Управления образования, выпускники разных лет, педагоги-ветераны, дети и родители.
(0 Голосов)
Новые публикации
- 2017.10.26 // Зона особого внимания
- 2017.10 // Специальный репортаж / Кукла Маша, кукла Даша…
- 2017.10 // События / Две пятёрки в Юбилее!
- 2017.10 // События / "Ярославский Управдом" в Угличе
- 2017.10 // События / Заседание Думы Угличского муниципального района от 26 октября 2017 года
- 2017.10 // ЧАЙ/КОФЕ… / Людмила Очкина
- 2017.10 // События / Стартовал "Педагог-профессионал"
- 2017.10.19 // Зона особого внимания