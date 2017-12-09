2017.10 // События / Стартовал "Педагог-профессионал"

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / Стартовал "Педагог-профессионал"
 2017.10 // События / Стартовал "Педагог-профессионал"
 2017.10 // События / Стартовал "Педагог-профессионал"

Осень навевает грустное настроение, но для педагогов Угличского района конец октября и начало ноября нельзя назвать скучной порой. Уже 3 года подряд в это время стартует конкурс «Педагог-профессионал». В этом году в нём участвуют 15 преподавателей дошкольного, школьного и дополнительного образования Угличского района.

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